Satın aldığı evin tavan arasında bulduğu ata tohumlarını 80 ile yollayarak organik tarıma katkı sağlıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, köyde satın aldığı evin onarımını yapan Recep Somuncu (47), tavan arasında ve odalardaki tahtaların arasında 15 cam şişe arasında sebze ve buğday tohumu buldu. Tohumlar gen bankasınca tescillendi. Bunları çoğaltan Somuncu, Türkiye’nin 80 iline ‘ata tohumu’ olarak bilinen tohumları göndererek organik tarıma katkıda bulunuyor.

Recep Somuncu ve eşi Semiha Somuncu Fotoğraf: DHA

Somuncu, 2010 yılında, Ereğli’nin Çevlik köyünde 40 dönümlük arazi satın aldı. 2012’de arazi içindeki kullanılmayan ahşap eski evde tadilat başlatan Somuncu, şişelerin içinde bulduğu tohumları Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde bulunan Tohum Gen Bankası’na gönderdi.

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Tohumların hepsinin ‘saf’, buğday tohumlarının ise genleriyle oynanmamış saf tohum olduğu ortaya çıktı. Tohumların bir kısmını gen bankasına bağışlayan Somuncu ailesine teşekkür belgesi verildi.

Tohumları, kiraladıkları toplam 125 dönüm arazide eken Somuncu ailesi, domates, biber, patlıcan, pırasa, fasulye, salatalık, buğday üreterek çoğalttı. Ayrıca, yerli üretimi arttırmak için Türkiye’nin 80 ilindeki birçok çiftçiye ürettikleri tohumları ücretsiz gönderdi.

Aralarında 10 bin yıllık çatal siyez var

Demir Çelik Fabrikası’nda işçi olarak çalışan ve DNA incelemesnde tohumlardan birinin 10 bin yıllık çatal siyez (Kavılca) olduğunu öğrendiklerini anlatan Somuncu şunları söyledi: “Eski evi temizlerken çocuklar çeşitli şişelerde tohumlar getirdi. Bana, ‘Baba bu ne’ diye sordular. Çeşitli domates ve yerli tohumlar olduğunu gördük ve çoğaltmaya başladık. Türkiye’nin her yerinden tohum isteyenlerin haddi hesabı yok. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Hakkari hariç bütün Türkiye’ye, üç-dört tane de ülkeye eş dost aracılığıyla gönderiyoruz. Burada ticari herhangi bir şey yok, kesinlikle memleket meselesi oldu. Dünyanın hali ortada. Elinde yerli tohumu olmayanları çok kötü günler bekliyor.

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Salatalıkların tadının çok güzel olduğunu, domateslerin kokusunun uzaktan geldiğini anlatan Somuncu, “Hepsi müthiş verimli. Büyük market zincirlerine ürün satan arkadaşlarımız var. Onlara gönderdik; çoğaltmışlar. Türkiye çapındaki büyük firmalara ürün veriyorlar” dedi.