Satanistlerden Netflix’e 50 milyon dolarlık ‘telif hakkı’ davası

ABD’de satanistlerden oluşan bir grup, Netflix ve Warnerbros’un ortak yapımı The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina’nın Tüyler Ürpertici Maceraları) dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık ‘telif hakkı’ davası açtı.

Satanist Tapınak adlı grup, dizide yer alan tanrı figürün kendi heykelleri olan Baphomet’ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını öne sürdü.

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Şikayet konusu heykel, dizideki cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord’a ait. Yamyamlık ve tapınmaya zorlama, kabilenin ibadet biçimlerinden biri.

Satanist Tapınak da, üyelerinin dizideki kabileye ithafen, ‘şeytani düşmanlarla’ bağdaştırıldığı görüşünde.

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‘Baphonet’yi karaladılar’

Satanist Tapınak’ın kurucularından Lucien Greaves, Twitter’da dizideki figür ve Baphomet’nin yan yana fotoğrafını ‘Karşılaştırmanız için’ notuyla paylaştı. Greaves, dizinin tanrıları Baphonet’yi de ‘karaladığını’ yazdı.

For purposes of comparison… pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

ABD’de 2012’de kurulan grup ‘kilise ile devlet işlerinin ayrılması’ için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ve şeytanı ‘keyfi güç kullanımının karşıtı’ olarak görüyor.

Doğaüstü bir şeytana inanmadığını vurgulayan grup, ‘insanlar arasında iyilik, cömertlik ve empatiyi yaymak istediklerini’ söylüyor.

Grubun ülkede 15 resmi tapınağı var.