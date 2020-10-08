Satacak bir şey ararken Newton’ın kitabının ilk baskısını buldular: 22 bin sterline satıldı

Britanyalı bilimadamı Isaac Newton’ın ‘Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri (Seçmeler)’ adlı kitabının İngilizce çevirisinin ilk baskısına ait bir örnek açık artırmada 22 bin sterline (225 bin 672 lira) satıldı.

Fotoğraf: Dominic Winter Müzayede Evi

Galler’deki bir evde, karantina sürecinde satılacak bir şey arayan bir ailenin kitap rafında bulduğu kitabı ABD’nin New York kentinde yaşayan biri satın aldı.

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Açık artırmayı düzenleyen Dominic Winter Müzayede Evi’nden Chris Albury, “Kitabı gördüğümde neredeyse iskemleden düşüyordum” dedi.

Albury, 1729 basılan İngilizce ilk baskıdan günümüze kaç tane ulaştığını söylemenin zor olduğunu belirterek, “Yüzlerce basılmıştır. Çoğu enstitülerde, eğitim kurumlarında. Yani açık artırmaya çıkacak olanını bulmak zor” diye konuştu.

Albury, “Yıllardır servet değerinde bir kitap evlerinde duruyormuş ve farkında değillermiş” diyerek kitabı satan ailenin piyango çıkmış gibi sevindiğini söyledi.