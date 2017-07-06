‘Şaşırtmadı’: Danıştay, ‘Cerattepe’de madencilik yapılabilir’ kararını onadı 

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Danıştay, Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyeti yürütebileceğine dair idare mahkemesinin kararını onadı.

‘Şaşırmadık’

Sendika.org’da yer alan habere göre, davanın açılması için öncü olan Yeşil Artvin Derneği’nde yapılan açıklamada, Danıştay’ın onama kararının doğa savunucularını ‘şaşırtmadığı’ belirtildi: “Çok mu şaşırdık! Tabii ki HAYIR… Ama en azından aynı Danıştay’ın 2009 ve 2015 yılında verdiği ‘Cerattepe’de Madencilik Yapılamaz’ kararlarına dayanarak ÇED iptal kararı verebileceğini ümit etmiştik. Şaşırmadık, çünkü; şirketler lehine delik-deşik edilen Maden Kanunu ve ÇED Yönetmeliği, sürekli değiştirilen hakimler, Cengiz’in istediği şekilde karar verilene kadar tekrar edilen keşifler ile bilirkişi raporları ve Artvin İl genelinde OHAL’e ek olarak uygulanan adeta sıkıyönetim yasakları ile bu ‘kararın’ geleceği belliydi.”

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Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ‘ÇED Olumlu’ kararı Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen maden şirketi, 2 Haziran 2015’te bakanlıktan yeniden ‘ÇED Olumlu’ kararı almıştı. Bunun üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukat, 8 Temmuz 2015’te Rize İdare Mahkemesi’nde, ikinci raporun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle davası açmıştı.

Yeşil Artvin Derneği avukatları ve uzmanlarının görüşlerinin ardından Cengiz Holding’in avukatı söz alarak davanın reddini talep etmiş; bunun üzerine Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Rize İdari Mahkemesi’nin verdiği açıklamalı kararda projenin devlet ormanı alanda yapılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı belirtilirken, “Devlet ormanlarında gerekli iznin alınmasıyla madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkündür. Dava konusu madencilik projesi için gerekli izinler alınmıştır” denmişti.