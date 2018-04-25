Şartlı tahliyesiz: İsveçli gazetecinin katil zanlısına ömür boyu hapis

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekle suçlanan mucit Peter Madsen, şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Son olarak 10 Ağustos’ta söyleşi yapmak için gittiği Madsen’in denizaltısında görülen İsveçli gazetecinin uzuvları kesilmiş haldeki cesedi deniz kenarından geçen bir bisikletçi tarafından bulunmuştu.

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46 yaşındaki mucit, beş yıldan müebbete kadar cezası olan ‘kasıtsız adam öldürme’ suçundan tutuklu yargılanıyordu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da görülen davada karar açıklanırken, Madsen’ın hareketsizce durduğu bildirildi.

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Mahkeme, Madsen’ın ‘işlediği suçun kanıtlarını gizlemek için cesedi parçalara ayırdığı’ sonucuna vardı.

47 yaşındaki Madsen, 30 yaşındaki gazeteci Wall’un bedenini parçalara ayırdığını ve denize attığını kabul etti ancak bilerek öldürdüğünü bir kez daha reddetti.

Madsen’e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kadınlara yönelik işkence görüntülerinin olduğu bir video bulunmuştu.