Şartlı tahliyesine birkaç hafta kala Covid-19’a yenik düştü

ABD’nin Michigan eyaletindeki bir cezaevinde yatan mahkum, şartlı tahliye edilmesine birkaç hafta kala Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: DHA (temsili)

1976’da, 16 yaşındayken hırzılık için girdiği bir evde vurarak bir adamı öldüren William Garrison cezasının 44 yılını çekti. Mahkeme, ocak ayında cezası indirdi ve şartlı tahliyesine karar verdi. Garrison, mayıs ayında tahliye edilecekti.

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Ancak, geçen pazartesi akşamı, Macomb Correctional Facility’de aynı hücrede kaldığı diğer mahkum onu nefes darlığı çekerken buldu. Garrison, ertesi gün hayatını kaybetti.

Michigan’daki cezaevlerinden sorumlu dairenin sözcüsü, Chris Gautz, Garrison’a yapılan otopsi sonucunda corona virüsü taşıdığının tespit edildiğini, hücredeki diğer mahkuma yapılan test sonucunun ise negatif çıktığını söyledi.

Gautz, cezaevindeki görevlilerin sıklıkla mahkumların durumunu kontrol ettiklerini, Garrison ölmeden birkaç gün önce de kotrol yaptıklarını iddia ederek, “Hücrede birlikte kaldığı mahkuım öksürük dışında herhangi bir Covid-19 belirtisi olmadığını söyledi” dedi.

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Garrison’un kız kardeşi Yolanda Peterson ise “Ağabeyim böyle ölmemeliydi. Kavuşmamıza çok az kalmıştı. Aslında salgın başlayınca mayıstan önce tahliye olmak için de başvurdu ama olmadı. Çok üzgünüm” dedi.

31 bin 424 vaka bulunan Michigan’da 2 bin 391 kişi hayatını kaybetti.