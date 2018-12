Sarraf’ın ‘savunma ordusu’ dağılıyor

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’de görülen davada itirafçı olan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, çoğu avukatıyla yollarını ayırdı.

Sarraf, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken gözaltına alınmıştı. Hakkında 135 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında tutuklandıktan sonra düşük ceza karşılığı savcıyla anlaşan Sarraf itirafçı olup sanıkken tanık konumuna gelmişti.

Reklam

Yargı süreci devam ediyor. Sarraf’ın önümüzdeki günlerde yine hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İki avukat ayrıldı

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre Sarraf davasının eski savcısı Preet Bharara’nın en yakın arkadaşı ve eski ABD adalet bakan yardımcısı Viet D. Dinh, geçtiğimiz haftalarda Sarraf’ın avukatlığından ayrıldı.

Reklam

Önceki gün de Kirkland & Ellis hukuk firmasında çalışan Edmund G. LaCour savunma avukatlığından ayrıldığını mahkemeye bildirdi.

New York Güney Bölgesi Federal yargıcı Richard Berman iki avukatın talebini de kabul etti.

Milyonlarca dolar harcamıştı

Sarraf, soruşturma sürecinde milyonlarca dolar karşılığında ABD’nin en güçlü avukatlarını tutmuştu.

Sarraf’ın savunma ekibinde şimdiye kadar, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey, eski ABD yüksek mahkeme başsavcısı Paul D. Clement, eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı ve eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı William A.Burck, eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı ve temyiz davalarında uzman Christine H. Chung, eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Edward O’Callaghan ve eski New Jersey Federal Savcısı Marc A. Agnifilo görev yaptı.

Sarraf’ın avukatlığını şu anda Benjamin Brafman ve birlikte çalıştığı Joshua Kirshner yürütüyor.