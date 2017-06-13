Sarraf’ın izinde: Avukatlarını bırakmayan Atilla, haklarından feragat etti

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf’ın ABD’de yargılandığı davada New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, olası çıkar çatışması durumunda bütün haklarından feragat etti.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre dün hakim karşısına çıkan Atilla’nın duruşmasında, savunmasını üstlenen hukuk firmasının, aynı zamand davada mağdur olan bazı bankaların temsilcisi olmasından ötürü savcılığın öne sürdüğü çıkar çatışması gündeme geldi.

Atilla iddialara ilişkin tek kelimeyle, “Anladım” diye yanıt verirken, çıkar çatışması iddialarının farkında olduğunu, bu konudaki tüm haklarından feragat ettiğini ve davanın seyri boyunca savunmasını aynı avukatlarla sürdüreceğini söyledi.

Atilla, hakim Richard Berman’ın, “Avukatlarının parasını Halkbank mı ödüyor?” sorusunu “Evet” diye yanıtladı. Berman ise esprili bir şekilde, “Ödemeselerdi üzülürdüm” dedi.

Konuyla ilgili kararın haftaya netleşmesi bekleniyor. Sarraf’ın avukatları için “Temsil edebilir” kararı çıkmıştı.