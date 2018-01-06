Sarraf’ın altınını sahte evraktan yakalayan ‘memur Teoman’ Karadeniz Gümrük’e ‘gitti’

17 Aralık operasyonunun ardından internete sızdırılan tapelerde rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen ‘memur Teoman’, Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı oldu.

Atatürk Havalimanı (AHL) eski Kargo Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak’ın ismini Türkiye, 17 Aralık soruşturması kapsamında Rıza Sarraf’ın Rüçhan Bayar ile yaptığı konuşma sonrası duydu. Tapelere göre Sarraf, kendisinden rüşvet almayan Dudak için Bayar’a, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor” şeklinde yakınmıştı. Bu konuşmalardan sonra Dudak, ‘Memur Teoman‘ olarak özellikle sosyal medyada adeta fenomen olmuştu.

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Bu olayın ardından Teoman Coşkun Dudak’ın İstanbul’dan Gaziantep’e tayini çıktı. Dudak sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, “Mevzuat gereği 8 yılımı tamamladığım için Gaziantep’e tayin edildim. Gaziantep her arkadaşımın gönüllü isteyeceği yerdir” açıklamasını yapmıştı.

Sarraf’ın Gana’dan Türkiye’ye getirdiği 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için sahte evrak verildiği, ‘Memur Teoman‘ın tutanağı sayesinde devletin kasasına 57 milyon lira girdiği ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den Bora Erdin’in haberine göre, Dudak artık Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.