Sarraf’ın akıbeti sorulan Çavuşoğlu: Cezaevinde mi, ev hapsinde mi, bilmiyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de yargılanan işadamı Rıza Sarraf’ın cezaevinde mi yoksa bir evde mi tutulduğunu bilmediğini söyledi.

Türkiye’deki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının da kilit şüphelisi Rıza Sarraf Mart 2016’da Miami’de tutuklanmıştı. Sarraf, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmek ve kara para aklamak gibi suçlamalardan 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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Sarraf’nın dün çıkmadığı ara duruşma öncesi Türkiye ABD’ye işadamının akıbetini sormak için iki nota vermiş, ABD’den “Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok” yanıtını almıştı.

‘Nerede bilmiyoruz’

AA’nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki notadan sonra ABD dışişleri ve adalet bakanlıklarının büyükelçiliği aradığını söyledi.

Bakan, şöyle devam etti: “Sarraf’ın iyi ve güvende olduğunu söylemiş, yerini söylememişler. Daha önce olduğu yerde değil. Başka bir yerde olduğu kesin. Ev hapsinde mi yoksa cezaevinde mi veya başka bir yerde mi, bilmiyoruz. Bizimle paylaşmadılar.”

Çavuşoğlu, Sarraf’ın savcıyla işbirliği yapması konusunda endişeli olup olmadığına ilişkin soruya “Neden endişeli olayım?” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, iddianamenin ‘FETÖ’yle irtibatlı kişilerce hazırlandığını savunarak şunları kaydetti: “Uydurma suçlamalar olursa tabii ki bizim de söyleyeceklerimiz olur. Türkçede bir deyim vardır. ‘Çiğ süt emmedim ki midem ağrısın.’ Halkbank’ın faaliyetlerinin hiçbiri de ABD ambargosunu ihlal etmemiştir.”