Sarraf’a ‘sahtekar’ davasını kaybeden Hakan: Göğsümde bir altın madalya

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 100 bin lira tazminat talebiyle kendisini mahkemeye veren 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın davayı kazandığını duyurdu.

Hürriyet’in 2015 yılındaki sahibi Aydın Doğan, aynı dönemki genel yayın yönetmeni Sedat Ergin, iki yazarı Ahmet Hakan ve Mehmet Y. Yılmaz’ın bir teknede çekilmiş fotoğrafının arkasından Rıza Sarraf çıkmıştı.

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Sarraf’ı deşifre eden Ahmet Hakan, şunları yazmıştı: “Teknesinde keyif çatıyordu Reza Zarrab denen sahtekâr. Sahtekâr ‘yavuz hırsız’ misalı, ne yapsa beğenirsiniz? Elindeki cep telefonuyla güya çaktırmadan bizim fotoğraflarımızı çekiverdi. Sahtekârın çektiği fotoğraflar… İki saat sonra Devlet Bahçeli’nin ‘Sayıları altı bini buluyor, hepsi devletten maaş alıyor’ dediği, ‘Ak troller’ tabir edilen hesapların elindeydi. Ak troller, bahşişçiden aldıkları fotoğrafları, sosyal medyada paylaştılar.”

Hakan bugünkü köşesinde, davanın sonuçlandığını yazdı.

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“‘Bizim memlekette sahtekâra sahtekâr denir… Sanık doğrusunu yapmıştır… Ortada bir suç yoktur… Sadece tam isabet vardır…’ falan türü bir gerekçeyle şöyle muhteşem bir ‘beraat’ beklerken… Mahkeme ne yaptı dersiniz? Bana resmen ve alenen ceza verdi!” diyen Hakan, cezanın ‘düşük’ ve doğrudan adli para cezası olduğunu aktardı.

Bu nedenle istinaf, temyiz ve itiraz hakkını kullanamadığını belirten Hürriyet yazarı, “Yani aldım cezayı, oturdum aşağı… İyi mi?” dedi.

Hakan yazısını şöyle bitirdi: “ABD ile işbirliği yapan… İtirafçılık adı altında iftiracılık yapan… Memleketi satan… Sahtekârlığı küresel çapta sabitlenmiş olan… Bir sahtekâra ‘sahtekâr’ dediğim için Türkiye’de bir mahkeme bana ceza vermiş oldu. Ben bu cezayı, göğsümde bir altın madalya gibi taşıyacağım. Cezayı verenlerin nasıl taşıyacaklarını ise bilemiyorum.”

Sarraf cezası belli değil

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını delme suçlamasıyla New York’ta tutuklandıktan sonra suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla anlaşmaya varmıştı. Aynı dava kapsamında tutuklanan eski Halk Bank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla 32 ay hapis cezası almıştı. Sarraf’ın anlaşma sonucu alacağı indirimli ceza ise halen belli değil.