Sarraf’a niyet, akademiye kısmet: Savcı Bharara üniversitede hukuk dersi verecek

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara, görevden alınmasının ardından mesleki hayatına üniversitede akademisyen olarak devam edecek.

Bharara, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermeye başlayacağını açıkladı.

Bharara, “Suç ve sosyal adalet, dürüst yönetim, ulusal güvenlik, yurttaşlık hakları ve denetlenebilirlik gibi derinlemesine ilgilendiğim konulara dikkat çekmeye devam etme şansı bulmak beni heyecanlandırıyor” yorumunu yaptı.

This is one way I plan to keep working hard on important issues I care about @nyulaw pic.twitter.com/I0QjREV2Oy

— Preet Bharara (@PreetBharara) March 21, 2017