Sarraf’a niyet, akademiye kısmet: Savcı Bharara üniversitede hukuk dersi verecek

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara, görevden alınmasının ardından mesleki hayatına üniversitede akademisyen olarak devam edecek.

Bharara, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermeye başlayacağını açıkladı.

Bharara, “Suç ve sosyal adalet, dürüst yönetim, ulusal güvenlik, yurttaşlık hakları ve denetlenebilirlik gibi derinlemesine ilgilendiğim konulara dikkat çekmeye devam etme şansı bulmak beni heyecanlandırıyor” yorumunu yaptı.

This is one way I plan to keep working hard on important issues I care about @nyulaw pic.twitter.com/I0QjREV2Oy — Preet Bharara (@PreetBharara) March 21, 2017

Başkan seçildikten sonra Trump’la geçen yılın kasım ayında görüşen Bharara, kendisinden görevine devam etmesinin talep edildiğini belirtmişti. Trump yönetiminin istifalarını istediği 46 savcı arasında Bharara’nın da olması “Trump, Obama’nın izlerini siliyor” yorumuna neden olmuştu.

ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarraf davasının da savcılığını yürüten Bharara, bunun dışında birçok yolsuzluk davasına da bakıyordu. NYU Hukuk Fakültesi’nde ders vermeye başlayacak Bharara, Harvard ve Colombia Hukuk Fakültesi’nden mezun.