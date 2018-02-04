Sarraf’a açılan ‘tecavüz davası’: 16 Mart’ta savunma verecek

ABD’de ‘dolandırıcılık’ ve ‘İran’a yönelik yaptırımları delmek’ iddiasıyla onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçen Rıza Sarraf , hakkında ayrıca açılan tecavüz davasına karşı savunmasını 16 Mart’ta verecek.

Sarraf’ı hapishanedeyken kendisine tecavüz etmekle suçlayıp dava açan ‘hücre arkadaşı‘ 62 yaşındaki Fildişi Sahili vatandaşı Faouzi Jaber.

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Jaber, Sarraf’ın kendisine Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında beş ay tecavüz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasında.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre yeni avukatı Robert Anello tarafından mahkemeye verilen dilekçede Sarraf’a yönelik bu şikayete cevap ya da karşılık verme haklarının 16 Mart gününe kadar uzatılması konusunda davacı avukatı Alexei Schacht ile anlaşıldığı belirtildi.

New York Temyiz Mahkemesi kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Sarraf’a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapılmış.

İsmi ‘Temyiz Mahkemesi’ olarak geçtiği halde normal mahkeme görevi de yapan ‘New York Temyiz Mahkemesi’ kayıtlarına göre, Sarraf’ın ‘60812/2017’ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise ismi geçmiyor. Bu durumun güvenlik önlemlerinden kaynaklanabileceği ifade edilirken Sarraf, daha önce kaldığı Brooklyn’deki cezaevinde bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü.

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, Sarraf’ı bu davada ‘Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello PC’ hukuk firmasından Robert Anello temsil ediyor.