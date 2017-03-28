Sarraf, savunma ekibine ‘ağır toplar’ı kattı, savcılıktan itiraz geldi

New York’ta ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından tutuklu olarak yargılanan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf, savunma ekibine eski New York belediye başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD adalet bakanı Michael Mukasey’i de kattı. Savcılık ‘çıkar çatışması’ nedeniyle iki isme itiraz etti.

Sarraf’ın avukatlarından Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey’in duruşmalara katılmayacağını ancak konunun hukuksal ve yasal yönleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Her iki isim ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla da biliniyor. Trump 12 Mart’ta, Sarraf’ı tutuklatan Preet Bharara’yı New York Güney Bölge başsavcılığı görevinden almıştı.

Amerika’nın Sesi de Sarraf’ın ekibine kattığı Michael Mukasey’in, Bharara’nın yerine atanması beklenen Marc Mukasey’in babası olduğunu duyurdu.

Geçen yıl mart ayında Miami’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Sarraf, halen New York Metropolitan Cezaevi’nde yatıyor.

Savcılıktan itiraz

Bahara’nın yerine vekaleten atanan Joon Kim, Sarraf’ın son hamlesine itiraz etti.

Kim, davaya bakan yargıç Richard Berman’a sunduğu dilekçede, Sarraf’ın çıkarları için kullandığı öne sürülen en az sekiz bankanın, Giuliani ve Mukasey’in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtti.

Savcı, Sarraf’ın yeni avukatlarıyla ilişkilerinin yeni bir celsede görülmesi gerektiğini belirterek durumun çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunup ikilinin davadan azlini istedi.

21 Mart 2016’dan bu yana tutuklu

İddianamede Sarraf ve işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016’da ABD’deki Miami Havalimanı’nda gözaltına alınan Sarraf, 21 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Sarraf hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bir sonraki duruşma 21 Ağustos’ta görülecek.