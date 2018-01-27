Sarraf ortaya çıktı: Korunaklı evde değil New York’ta bir hapishanede

İran’a yönelik yaptırımların delinmesine ilişkin ABD’de görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nda ‘sanık’ken savcıyla anlaşarak ‘tanık’ konumuna gelen Rıza Sarraf, aylar sonra başka bir cezaevinde ortaya çıktı.

Sarraf’ın uzun bir süre cezaevi yerine FBI tarafından özel korunaklı bir yerde tutulduğu iddia edilmişti.

Reklam

New York Manhattan’daki cezaevinde tutulduğu sırada, 62 yaşındaki Fildişi Sahili vatandaşı hücre arkadaşına tecavüz ettiği öne sürülen Sarraf’a, cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, Sarraf’ın bu davayla ilgili tebligatı 19 Ocak’ta öğleden sonra saatlerinde New York’un Westchester bölge hapishanesinde aldığı ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarında Sarraf’ın Westchester County hapishanesinde kaldığı belirtildi.

Ancak Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Sarraf’ın bir hafta önce kaldığı belirtilen bu hapishanede kaydı bulunmuyor.

Sarraf’ın avukatları ise müvekkillerinin ne kadar süredir bu cezaevinde kaldığı ve hala aynı cezaevinde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya yorum yapmadı.

Karar 11 Nisan’da

Türkiye’deki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, ABD’de görülen davada onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken tüm suçlamaları kabul edip savcıyla anlaşarak ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçmişti.

Aynı davada yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla ise İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Atilla’nın ceza duruşması 11 Nisan tarihinde yapılacak.

Yeni beraat başvurusu yok

Son olarak, Atilla’nın avukatları, mahkemeye yeni bir beraat başvurusu yapmayacaklarını açıkladı.

Böylece Atilla’nın daha önceki beraat başvurusu geçerli kalacak.

Atilla’nın avukatları, duruşmada usulsüz delillerin gösterildiğini, şaibeli şahitlerin dinlendiğini ve jüriye yetersiz deliller gösterildiğini ileri sürmüştü.