Sarraf için ABD’ye bir değil iki nota verilmiş

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf’ın akıbetini sormak için bir değil iki nota verdiklerini söyledi.

Dışişleri, bir avukatınının “Beş gündür haber alamıyoruz” demesi üzerine Sarraf’ın akıbetiyle ilgili olarak ABD’ye nota iletmişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ABD’den sözlü bir cevap geldiğini, Sarraf’ın durumunun iyi olduğunun bildirildiğini ifade etmişti

İlk notada ses çıkmamış

AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, Sarraf’a avukatlarınca ulaşılamadığı bilgisini edinince ABD’ye bir nota verdiklerini ve “Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var, bunun durumu nedir” diye sorduklarını aktardı.

Aradan üç-dört gün geçtiğini, ABD’den bir ses çıkmadığını ifade eden bakan, bunun üzerine dün tekrar bir notayla durumu sorduklarını kaydetti: “Arkadaşlarımız tekrar bir notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığı’ndan hem de ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur.”