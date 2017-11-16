Sarraf ‘başka bir yerde, güvende’

ABD’de dolandırıcılıktan tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf’ın bugüne kadar tutulduğu hapishaneden başka bir yerde bulunduğu ortaya çıktı.

Dışişleri, bir avukatınının “Beş gündür haber alamıyoruz” demesi üzerine Sarraf’ın akıbetiyle ilgili olarak ABD’ye nota iletmişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ABD’den sözlü bir cevap geldiğini, Sarraf’ın durumunun iyi olduğunun bildirildiğini ifade etmişti.

İlk notada ses çıkmamış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD’ye bir değil iki nota verildiğini açıkladı.

Sarraf’a avukatlarınca ulaşılamadığı bilgisini edinince ABD’ye bir nota verdiklerini ve “Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var, bunun durumu nedir” diye sorduklarını aktaran bakan aradan üç dört gün geçip ABD’den ses çıkmaması üzerine dün tekrar bir notayla durumu sorduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız tekrar bir notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığı’ndan hem de ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur.”

Böylece Sarraf’ın bugüne kadar tutulduğu hapishaneden nakledildiği ortayı çıktı. Tutuklu işadamının akıbetine ilişkin tartışma da ‘tahliye edildiği’ yönündeki resmi kayıt üzerine alevlenmişti.