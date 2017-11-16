Sarraf duruşmaya katılmadı, Atilla’nın iddianameye itirazı reddedildi

ABD’de tutuklu bulunan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf bugünkü duruşmaya çıkmadı.
İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçtan yargılanan Sarraf, 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
27 Kasım’da esastan görülmeye başlanacak dava öncesi bugün ara duruşma vardı. Sarraf ve avukatları duruşmaya katılmadı.
Davanın diğer tutuklu sanığı Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ve avukatları duruşmada hazır bulundu.
Zarrab ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmadılar. Hakim Atilla’nın iddianameye itirazını reddetti. Duruşma devam ediyor
— Razi Canikligil (@canikligil) November 16, 2017
Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, hakimin Atilla’nın iddinameye itirazını reddettiğini bildirdi.
Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından delillere yönelik itirazlar görüşülecek.