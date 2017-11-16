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Sarraf duruşmaya katılmadı, Atilla’nın iddianameye itirazı reddedildi

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ABD’de tutuklu bulunan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf bugünkü duruşmaya çıkmadı.

Çizim: Ruters

İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçtan yargılanan Sarraf, 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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27 Kasım’da esastan görülmeye başlanacak dava öncesi bugün ara duruşma vardı. Sarraf ve avukatları duruşmaya katılmadı.

Davanın diğer tutuklu sanığı Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, hakimin Atilla’nın iddinameye itirazını reddettiğini bildirdi.

Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından delillere yönelik itirazlar görüşülecek.

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