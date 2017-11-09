‘Sarraf davası’nda dört Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecek

Üstü kapatılan 17 Aralık yolsuzluk vae rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davada dört Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecek.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi yargıcı Richard Berman, Atilla’nın Halkbank çalışanlarının video konferans sistemiyle tanık olarak dinlenmesine ilişkin talebini kabul ettiğini, ancak jürili duruşmalarda canlı bağlantının mümkün olmadığını duyurdu.

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Tanıkların ifadesi 27 Kasım’daki esastan yargılama öncesinde alınacak. Atilla, tanıkların korktukları için ABD’ye gelemediklerini belirterek video konferansla duruşmalara katılmalarını istemişti.

İstanbul’dan ifade verme koşulu

Atilla’nın avukatlarına tanıkların mahkemeye Toronto, Londra, Cenevre ya da Stockholm’den bağlanabileceği bildirildi. Berman bununla birlikte gerekli şartlar sağlanırsa İstanbul’dan da bağlantı yapılabileceğini iletti.

ABD hukuk sistemine göre tanıkların etki altında kalmayacakları bir ortam sağlanarak yemin etmesi şart.

New York’ta yedi aydır tutuklu bulunan Atilla, bir buçuk yıldır tutuklu bulunan Sarraf’la birlikte, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, ABD yasalarını delmek için komplo kurma ve kara para aklama suçlamalarından yargılanmayı bekliyor.