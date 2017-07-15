Sarraf, ABD’de 21 gün tecritte tutulduktan sonra başka cezaevine nakledilmiş

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ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf, 21 gün tecritte tutulduktan sonra başka bir cezaevine nakledildi.

Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman, yargıç Yargıç Richard Berman’a dilekçe yazarak müvekkilinin durumuna değindi.

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Sarraf’ın Metropolitan Cezaevi’nde gerekçe gösterilmeden üç hafta tecritte tutulduğunu dile getiren Brafman, ardından işadamının yine gerekçe olmadan Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center’a (MDC) götürüldüğünü kaydetti.

Avukatı, Sarraf’ı tecrit hücresine koyma nedeninin kendilerine özel bir soruşturma olarak açıklandığını ancak özel hücreye yerleştirilmesinin gerekçesinin söylenmediğini kaydetti.

Sarraf’ın Brooklyn’de ‘Özel Konut Birimi Yerleşimi’ olarak adlandırılan bir bölgede, kendi güvenliğini sağlamak için diğer tutuklulardan ayrı bir şekilde tutulduğu öğrenildi.

Avukatın erteleme talebine ret

Zarraf’ın avukatı, iş yoğunluğuyla yaklaşık bir buçuk aydır davayla ilgili belgelerin müvekkiline ulaştırılmadığı gerekçesiyle 30 Ekim’deki duruşmanın ertelenmesini istedi.

Aynı dava kapsamında New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı ise duruşmanın zamanında yapılması talebinde bulundu.

Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatı Brafman’dan gelen erteleme talebini reddedip, jüri üyelerinin de katılacağı duruşmaların belirlenen tarihte yapılmasına karar verdi.

Yöneltilen suçlamalar

Sarraf ve işbirlikçilerinin, 2010-2015 yıllarında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

ABD’deki Miami Havalimanı’nda 19 Mart 2016’da gözaltına alınan Sarraf, 21 Mart 2016’da tutuklanmıştı. Sarraf hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla da Sarraf’la aynı suçlamalardan ötürü New York’tan İstanbul’a uçakla dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart 2017’de tutuklanmıştı.