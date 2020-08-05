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Yaramazlara biraz batar!

Saros’ta ay balığı görüntüleyen dalgıç: 35 yıldır ilk kez karşılaştım

Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi’nde ay balığı (mola mola) görüntülendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir grup dalgıç, İbrice Limanı’nda 2.5 metre genişliğindeki ay balığını su altı kamerasıyla görüntüledi.

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Bir süre dalgıçların yanında yüzen ay balığı daha sonra gözden kayboldu.

Ay balığını görüntüleyen dalış eğitmeni ve dalış merkezi sahibi Ahmet Uz, 35 yıldır körfezde dalış yaptığını ve ilk kez ay balığı ile karşılaştığını belirtti.

Limanın yakınındaki Küçükcep mevkisinde 9 metreye daldıklarını anlatan Uz şöyle devam etti: “Dalış sırasında dev balıkla karşılaştık. İlk kez böylesine büyük bir balıkla karşılaştım. Ömrüm boyunca belki de bir kez karşılaşabileceğim bir olaydı. Deniz sıcaklığı son günlerde 23 dereceyi buldu bölgede. Bu nedenle Akdeniz canlılarını sık sık görmeye başladık.”

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