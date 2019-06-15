Saros’a batırılan Airbus uçağa ilk dalış gerçekleşti

Saros Körfezi’ne dalış turizmi için dün büyük bir törenle batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağına ilk dalış gerçekleşti.

Fotoğraflar: DHA

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı ve Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan İbrice Limanı’da, Airbus A330 tipi yolcu uçağı dün düzenlenen törenle, kıyıdan yarım mil uzaklıkta batırıldı.

Reklam

Uçak, battıktan sonra dalış eğitmeni Savaş Yapman ve ekibi tarafından denizin dibinde görüntülendi.

Dalış turizmi ve balık çeşitliliğinde pozitif etkisi olacağını belirten Yapman, yerli ve yabancı birçok meraklının bölgeye gelmesini beklediğini söyledi.

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından desteklenen proje, dalış turizminin ve balık çeşitliliğinin arttırılmasını amaçlıyor.

Reklam

Balıkların da ilgisini çekiyor

Geçtiğimiz mart ayında Antalya’dan İbrice Limanı’na getirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, kıyıdan yarım mil uzaklıkta 30 metre derinliğe batırılmıştı.

Uçağın ilk görüntülerini çeken su altı dalgıcı Özkan Arsu şunları söyledi: “Uçağı batırmamızın üzerinden saatler geçti, ama ilgi çok fazla. Bölge su altı turizmine canlılık getireceğine inandığımız uçağı görüntüledik. Uçağın şimdiden balıkların ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda balığın, bizim gibi su altında uçağın içinde olduğunu gördük.”