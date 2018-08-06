‘Saros yok olmasın’ diye: Haluk Levent 13 saatlik konserle kendi rekorunu kıracak

Müzisyen Haluk Levent, doğalgaz limanı projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararı alınan Saros Körfezi’nin yok olmaması için 13 saatlik konser verip kendi rekorunu kıracak.

Saros Körfezi’ne FSRU ve Kara Boru Hattı Projesi’nin yapılması için BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) Sazlıdere köyüne bir iskele inşaat edecek. Bu projeyle doğalgaz taşıyan dev yük gemileri Saros Körfezi’ne giriş-çıkış yapar hale gelecek.

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ÇED raporu yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kabul edilen projenin, henüz ÇED onayı gelmeden önce 2 Ağustos tarihinde BOTAŞ’a cumhurbaşkanlığı tarafından ‘acele kamulaştırmalar’ın yapılması talimatı verildi.

Levent, Erikli Sahili’nde vereceği konserde, 12 saat beş dakikayla kendisine ait ‘dünya rekoru’nu kıracağını söyledi.

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Sazlıdere (Saros) yok olmasın!

Zaten her yer tek tek gidiyor..

Bizler Sazlıdere'ye doğal gaz taşıyan gemi iskelesi istemiyoruz..Sonrası liman!

Dünyanın en güzel Körfez'ini kirletmeyin! pic.twitter.com/qE5SM6wpnH — Haluk Levent (@haluk_levent) August 5, 2018