Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Saros yok olmasın’ diye: Haluk Levent 13 saatlik konserle kendi rekorunu kıracak

 

Müzisyen Haluk Levent, doğalgaz limanı projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararı alınan Saros Körfezi’nin yok olmaması için 13 saatlik konser verip kendi rekorunu kıracak.

Fotoğraf: DHA

Saros Körfezi’ne FSRU ve Kara Boru Hattı Projesi’nin yapılması için BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) Sazlıdere köyüne bir iskele inşaat edecek. Bu projeyle doğalgaz taşıyan dev yük gemileri Saros Körfezi’ne giriş-çıkış yapar hale gelecek.

Reklam

ÇED raporu yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kabul edilen projenin, henüz ÇED onayı gelmeden önce 2 Ağustos tarihinde BOTAŞ’a cumhurbaşkanlığı tarafından ‘acele kamulaştırmalar’ın yapılması talimatı verildi.

Levent, Erikli Sahili’nde vereceği konserde, 12 saat beş dakikayla kendisine ait ‘dünya rekoru’nu kıracağını söyledi.

Reklam

Doğalgaz limanı için: Saros Körfezi’nde ‘acele kamulaştırma’ kararı

‘Olan olduktan sonra’ Saros’u kurtaracak karar: ÇED gereklidir

Olan olduktan sonra: Saros’ta kalker ve taş ocaklarına bakanlık ‘Dur’ dedi

‘Doğa katliamı’nda sıra Saros’ta: Kalker ve taş ocakları ormanları dümdüz etti


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...