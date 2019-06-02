Saros Körfezi’ne kısmi ‘kesin korunacak hassas alan’ statüsü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yer alan Saros Körfezi’nin bir bölümünü kapsayan ve birinci kısım doğal sit kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 01 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1133 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki 17’nci ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası birinci kısım doğal sit kapsamına giren alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edildi. Karara göre, Gelibolu Yarımadası’nın kuzeydoğusunda, Evreşe beldesi Kocaçeşme köyünden başlayıp, Kavak beldesi kıyı kesimine kadar uzanan Saros Körfezi’ndeki 12972252.547 metrekarelik bölüm, ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edilmiş oldu.

Reklam

Karar ile mevcut koruma statüsü birinci derece ve üçüncü derece doğal sit olan Gelibolu ilçesi sınırları içerisindeki ’17’nci ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1’inci Kısım Sit Alanları’nın koruma statüsü de değişti. Buna göre, ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil edilen 12972252.547 metrekarelik alanın yanı sıra, 84040746.680 metrekarelik alan ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve 269296341.089 metrekarelik alan da ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak değiştirildi.

‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ yapı yasağı ve bölgeye giriş engeli de getiriyor

Karar ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilen Gelibolu Yarımadası’nın kuzeydoğusunda, Evreşe beldesi Kocaçeşme köyünden başlayıp, Kavak beldesi kıyı kesimine kadar uzanan Saros Körfezi’nin 12972252.547 metrekarelik bölümünde, bundan böyle kaynak değerlerinin korunması amacıyla alan kullanımı ve alana tüm etkiler sınırlandırılmış oldu. Gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları, aynı zamanda yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken alanlar olarak tanımlandı.