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Yaramazlara biraz batar!

Şarköy açıklarında 4.1’lik deprem: İstanbul’da da hissedildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul’un da bazı bölgelerinden hissedildi.

Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.57’de merkez üssü Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Şarköy kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafede ve 9.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul’un da bazı kesimlerinden hissedildi. Depreme en yakın nokta olan turistik Şarköy ilçesinde sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.

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