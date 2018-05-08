Sarkisyan’ı sokak protestolarıyla istifa ettiren Paşinyan başbakan seçildi

Ermenistan’da Sert Sarkisyan’ı istifa ettiren sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan, parlamento tarafından başbakan seçildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 105 sandalyeli parlamentoda 59 milletvekili Paşinyan’ın başbakanlığına destek verdi.

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Başbakan seçilmesinden önce bir konuşma yapan Paşinyan, “Ermenistan bu nefret sayfasını çevirmeli” diyerek ulusal birlikte mesajı vermişti.

Rusya’nın askeri üssünün bulunduğu Ermenistan’ın yeni başbakanı Paşinyan, Rusya ile ilişkileri bozmayacağını söyledi. Eski bir gazeteci olan Paşinyan’ın liderliğindeki liberal Çıkış İttifakı’nın sandalye sayısı dokuzken, 1999’dan bu yana iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti’nin 58 vekili bulunuyordu. Ancak Paşinyan, kitlesel sokak gösterileriyle parlamento dışında da güce sahipti.

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Ermenistan’ın geçici başbakanı Karen Karapetyan geçen hafta yazılı açıklamasında muhaliflere seslenmiş ve onlara ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için görüşmelere katılmaları çağrısında bulunmuştu.

Nikol Paşinyan ise başbakan olmaması halinde ülkede siyasi bir tsunami çıkacağını söylemiş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

2008 yılından bu yana devlet başkanlığı yapan Sarkisyan görev süresi sona erdikten sonra parlamentoda başbakanlığa seçilmişti. Sarkisyan’ın başbakanlığa adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası’nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Sarkisyan’ın başbakanlığa seçilmesine tepki gösteren muhalif Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Nikol Paşinyan protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin günler süren gösterilerinin ardından Sarkisyan 23 Nisan’da istifa etme kararı alarak, “Nikol Paşinyan haklıymış, hatalı olan bendim” demişti.