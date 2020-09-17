Şarkıcı Halil Sezai’ye tutuklama talebi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’e şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Sezai’nin, Meriç’i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı.
Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai, tekrar ifade vermek için Kartal Adliyesi’ne gitti.
Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Polis eşliğinde adliyeye götürülen Sezai’nin sağ elindeki sargı dikkat çekti.
Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç, “Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik” ifadelerini kullandı.