Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’e şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

‘İncir Reçeli’ filmi ve ‘İsyan’ şarkısıyla adını duyuran Sezai’nin, Meriç’i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı.

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Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai, tekrar ifade vermek için Kartal Adliyesi’ne gitmişti.

Savcılık, bir saati aşan ifade işleminin ardından Halil Sezai’yi ‘silahla yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Şarkıcı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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‘O da beni darp etti’

Halil Sezai, ifadesinde şunları söylemişti: “Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım. Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada ‘Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?’ şeklindeki söylemimin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım.”

‘Adalet yerini bulacak’

Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç, “Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik” ifadelerini kullandı.