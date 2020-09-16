Şarkıcı Halil Sezai, bir kişiyi darp ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu

İstanbul’un Tuzla ilçesnde şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğunu söyleyen bir kişiyi darp etmesinden dolayı gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla’da yaşandı.

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Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı.

Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındaki iki kişi kavga etti.

Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dört kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurduğu belirlendi.