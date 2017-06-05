Şarkıcı Deniz Seki iki buçuk yılın ardından tahliye oldu: Çok zorlu bir yolculuktu

Şarkıcı Deniz Seki 2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nden bugün tahliye oldu.

Seki için sabahın erken saatlerinden itibaren sevenleri, dostları ve gazeteciler cezaevi önünde beklemeye başladı. Pankart açan Seki hayranları, ünlü sanatçının şarkılarını söyleyerek bekleyişini sürdürdü.

Tahliye olan Seki, yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi: “Bunca zaman sesim oldunuz, sözüm oldunuz. benim dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok özledim. Çok zorlu bir yolculuktu. İki gün sonra basın toplantısı yapacağım. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz dinlenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.”



DENİZ SEKİ CEZAEVİNDEN ÇIKTI paylaşan: dikencomtr

Ne olmuştu?

Deniz Seki 13 Şubat 2009 tarihinde tutuklanmış ve ilk duruşması için 1 Ekim 2009 tarihine kadar toplam 218 gün beklemek durumunda kalmış ve ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

Ancak İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Deniz Seki’yi ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırmış, Seki, 15 Kasım 2014’te yakalanarak 16 Kasım’da cezaevine konmuştu.

Bir buçuk yıldır tutuklu bulunan Seki, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmak üzere bir mektup kaleme almıştı. Yeniden yargılanma talebinde bulunduğu mektubunda Seki, yargı sistemini de eleştirerek mağdur edildiğini söylemiş, “Yargıdan af ya da merhamet istemiyorum. Tek isteğim, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yeniden yargılanmamdır” demişti.

Seki, yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi üzerine isyan etmiş, “Bu illetli yargı, hemen herkese hakkını geç de olsa teslim ederken demek ki sadece benim yargılamam mı sözde adil?” demişti.

Seki’ninAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda mahkeme tutukluluk sürecinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.