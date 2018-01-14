Sarıyer’deki eylem ses getirdi, İBB sahile korkuluk takıyor

Sarıyer’de beş yılda 19 kişinin hayatını kaybettiği bölgeye nihayet korkuluk yapılıyor.

Sahilde bir araya gelen Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri, bölgede korkuluk olmaması nedeniyle son olarak Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını kaydetti.

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Beş yılda 19 kişinin sahil şeridinde korkuluk olmaması nedeniyle hayatını kaybettiği ileri süren dayanışma üyeleri, ellerindeki pankartlarla bugün eylem yaptı.

‘Söz verildi, tutulmadı’

Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdiklerini, geçen yılın şubat ayında korkuluk yapılacağı sözünü aldıklarını ancak halen korkulukların yapılmadığını dile getiridi.

Özgüner şunları söyledi: “Bürokrasi çok yavaş işliyor. Bizi görmezden geliyorlar. Burada oturan halkın sesine kulak vermiyorlar. 19 can gitti. Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Tabi ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz.”

Korkulukların olmamasının özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Özgüner, denize düşülmesi durumunda tutunup çıkılacak bir yerin olmadığına dikkat çekti.

Eylem ses getirdi, korkuluk takılıyor

Belediye ise bugün gerekli görülen yerlere korkuluk yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle: “Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır. Daha önce bölge için vatandaşların talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, konuyla ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız özellikle bilgilendirilmiştir. Belediye başkanımız sayın Mevlüt Uysal’ın bizzat takip ettiği proje uygulanma aşamasına gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını tamamlamış, korkulukların şekli belirlenmiştir. 2.100 metre olarak planlanan korkulukların ilk 100 metresi önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve üç gün içinde ilk bölüm bitmiş olacaktır. Diğer etapların ise üç ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”