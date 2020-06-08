Sarıyer’deki çöp yığınları belediyeyi ‘kızdırdı’: ‘Nasılsa temizleyen var’ diye bu görüntüyü yaratamazsınız

Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında 11 Nisan’dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından kısıtlamasız geçen ilk hafta sonunda İstanbullular sahile, parklara, korulara, ormana akın etti. Kentte, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği kalabalıklar ve maske takmayanların yanısıra dikkat çeken bir olumsuzluk daha vardı: Normalleşme sürecinde çöpleri yere, çimene, denize atma alışkanlığı da ‘normal’e dönmüştü!

Fotoğraf: Sarıyer Belediyesi Twitter

Havanın güzel olmasını da fırsat bilen İstanbullular dışarı çıkma konusunda serbest olmanın tadını çıkardı. Uzun süre dışarıda vakit geçirdikten sonra evlerine döndüklerinde ise geriye çöp yığınları kaldı. Yansıyan manzararlar, evde kalınan sürecin çevre ve doğa üzerindeki olumlu etkilerinin kısa sürede yok olacağının işareti gibiydi.

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Ekiplerinin hafta sonu süresince ilçede 7.5 ton çöp topladığını duyuran, CHP’li Şükrü Genç başkanlığındaki Sarıyer belediyesi bu durumu Twitter’dan paylaştığı bir mesajla eleştirdi:

“‘Kurtaran doktor var nasılsa’ diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız ‘Temizleyen var nasılsa’ diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız. Bu her şeyden önce VİCDAN meselesi.”

Mesajla iki kare de fotoğraf paylaşıldı.