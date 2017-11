Sarıyer’de Show TV muhabirine saldıran ata esnaf ‘sahip çıktı’: Oynamak istiyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Sarıyer’de başıboş atları haber yapan Show TV muhabirine bir at saldırdı, esnaf saldırıyı “Sevimli at, oynamak istiyor” sözleriyle yorumladı.

Show TV muhabiri Özge Mayetin, Çayırbaşı mahallesinde görülen ve kaldırımda yürüyen insanlara saldıran atı haberleştirmek için mahalleye gitti.

Ata oldukça yakın bir noktada haberi anlatmaya başlayan muhabir, bu sırada hemen arkasındaki atın saldırısına uğrayınca yere düştü. Muhabirin ciddi bir yaralanmasının olmadığı öğrenildi.

Mayetin, durumu şu sözlerle anlattı: “Şükürler olsun ki ucuz atlattım, birkaç sıyrık ve dizlerimdeki morlukları saymazsak… Arayan, mesaj atan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim.”

‘Oynamak istedi’

Atların bugün ortada görünmediği mahallede lokanta işleten Yusuf Kaptanoğlu, mahallenin atlarının meşhur olduğunu belirterek, “Atımız esnafı dolaşır, arazileri gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Saldırmak değil de oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik” dedi.

‘Bize zararı yok’

Büfe sahibi Mehmet Ali, atın yemeğini ve suyunu verdiklerini, kendilerine bir zararlarının olmadığını aktardı: “Atlar burada devamlı boş boş gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli at var buralarda. Burası Çayırbaşı, atsız olmaz buralar. 15 gün önce 10’a yakın at vardı burada, belediye topladı. Bir at kaldı burada, onun da kimin olduğunu bilmiyorum. Olayı ben görmedim. Dün akşam televizyonda gördüm. Niye saldırdığını da bilmiyorum.”