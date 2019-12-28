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Yaramazlara biraz batar!

Sarıyer’de istinat duvarı tünel girişine çöktü, araç çekicisi hasar gördü

İstanbul Sarıyer’de Maslak yönündeki tünel girişinde, Çırçırsuyu mevkiinde bulunan yol kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç çekicisi molozların altında kalarak hasar gördü. Duvarın çökmesi yüzünden bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Fotoğraf: DHA

Çöken duvarın altında, çekici aracı kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş makinalarıyla aracın üstüne dökülen molozlar kaldırıldı.  Çekicinin sürücüsü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

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