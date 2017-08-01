Sarıyer Belediyesi, sahilde mangala karşı: Üç beş kişinin sofrasından herkes rahatsız

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Sarıyer Belediyesi, sahilde mangal yapılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı.

Sahilde mangal yapılması, halkın bir kesiminin gününü keyifle geçirmesini sağlasa da, geri kalanlar için duman ve çevre kirliliği anlamına geliyor. İstanbul’un bazı sahilleri özellikle haftasonları yoğun duman altında kalıyor. Geriye kalan çöpler de cabası.

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Konuyla ilgili tedbir almaya çalışan Sarıyer Belediyesi de ‘Sahilde Mangal Yakma’ kampanyası başlatmıştı.

Sputnik’ten Zafer Arapkirli’ye konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, halkın sahili dinlenmek, yürümek ve balık tutmak için kullandığını belirterek, “Bu konuda bölgede çok büyük bir sıkıntı oluşmaya başladı” dedi.

‘Kokulu duman insanların psikolojisini bozuyor’

Mangal yapılmaması için tabelalar asıldığını ve uyarılar yapıldığını dile getiren Genç, “Ama herkesin istediği her şeyi her yerde yapma keyfiyeti oluştuğundan, ‘Ben yaparım. Siz bizi niye engelliyorsunuz? Burası bizim de özgürlüğümüz’ gibi böyle çok gereksiz şeyler öne sürüyor insanlar. Çünkü burada olmaması gereken ve özellikle de o kokulu dumanın insanlar üzerinde psikolojik bozukluğa yol açan bir etkisi var” dedi.

‘Üç beş kişinin sofrası herkesi rahatsız ediyor’

Belediyenin kampanyasının yoğun tepki üzerine başlatıldığını söyleyen Genç, “Buradan bütün dünya yürüyüp geçiyor. Üç beş kişinin kendisine oluşturacağı bir sofranın bütün insanları rahatsız etmesi düşünülemez. İnsanların denizden faydalanmaları çok güzel ama bir başkasının huzurunu kaçıracak şekilde olmamalı. Elimizdeki en büyük olanağı denizi, temiz havayı bitiriyoruz” diye konuştu.

Geçen ay Yeşilköy sahiline ‘mangal operasyonu’ düzenlenmiş, çok sayıda mangal, nargile ve semavere el konulmuştu.