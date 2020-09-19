Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sarımsak toplamaya gittikleri Munzur Vadisi’nde kaybolan iki kardeşten bugün de haber yok: 250 kişi arıyor

Tunceli’de, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda kaybolan, 14 Eylül’den beri aranan iki kardeşten hala haber yok.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Elazığ’dan Tunceli’ye sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Reklam

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinden oluşan 250 kişilik ekip yer alıyor.


İz arama köpekleri, İHA ve drone kullanılan çalışmalarda vadideki Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlar taranıyor.

Bugünkü çalışmaları, Vali Mehmet Ali Özkan da takip etti.

Reklam

SON HABERLER

Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...