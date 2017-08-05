‘Sarıklı’ polisin ilk ‘vukuatı’ değilmiş: ‘Fetorist’ komiserlerin raporuyla ceza aldım 

Çanakkale’de sarık ve uzun sakalıyla resmi polis aracını kullanırken ihbar üzerine açığa alınan polis memuru Kuraner Erbaş’ın, önceki görev yeri İstanbul’da da aynı suçtan disiplin cezası aldığı ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre İstanbul valiliği il polis disiplin kurulu, Erbaş’ın 1 Haziran 2016’da sakal tıraşı olmadığı ve amirin izni olmadan nöbet yerini terk ettiği gerekçesiyle 11 Ekim 2016’da soruşturma başlattı.

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Soruşturma 28 Aralık 2016’da tamamlanırken, karar 25 Mayıs 2017’de çıktı.

Soruşturma dosyasını inceleyen kurul, kusurlu bulduğu polis memurunun brüt aylık maaşının yarısının kesilmesine hükmetti.

‘İnançlarımızı yaşayamıyoruz’

Karar metnini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş ise ‘Fetorist’ komiserlerin raporuyla ceza aldığını savundu: “15 Temmuz 2016’da silahlı eylemler ile başaramadıklarını, bu tarzda yaptıkları çalışmalarıyla başarmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki bu raporların tamamı Fetorist komiserler tarafından yapıldı ve bizim devlet erkanlarımız da onların işlemlerini devam ettiriyor. Bu gönderdiğim belgeyi herkesin paylaşmasını istiyorum. Gerçekler ne yazık ki sokaktakiler gibi işlemiyor. İnançlarımızı hala yaşayamıyoruz.”