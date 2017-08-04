‘Sarıklı’ polise soruşturma: Açığa alındı 

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sakal uzatıp başında sarıkla dolaşan polis memuru Kuraner Erbaş, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

DHA’nın haberine göre Bayramiç ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Erbaş’ın bir süredir sarık takıp cübbe giymesi ve sakallarını uzatması nedeniyle amirleri, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Çanakkale’ye gönderilmesini kararlaştırdı.

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155’e ihbar edildi

Erbaş, kendisinin kullandığı resmi ekip otosuyla, yanında başka bir polis memuru bulunduğu halde görev bahanesiyle Çanakkale’ye gönderildi.

Yolda uzun sakalı ve sarığıyla dikkati çeken Erbaş’ı resmi polis otosunu kullanırken gören bir kişi 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp ihbarda bulundu.

Çanakkale emniyetine bağlı ekipler, yolda Erbaş’ın içinde bulunduğu ekip otosunu durdurdu. Kimlik kontrolü sonucu Erbaş’ın polis memuru olduğu anlaşıldı.

Çanakkale emniyeti, olayla ilgili Bayramiç kaymakamlığını bilgilendirdi.

Açığa alındı

Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler de hakkında bir süre önce soruşturma başlatılan Erbaş’ı açığa aldı.

Kendüzler, polis memurunun akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için Çanakkale’ye akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için kontrole götürülürken bu olayın yaşandığını doğruladı.

Erbaş da Facebook hesabından “Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak suçundan açığa alınmış bulunuyorum. İlanen duyurulur” mesajını paylaştı.

Açığa alınan polis memurunun beş ay önce İstanbul’dan Bayramiç’e tayin olduğu ve burada MOBESE sistemini takip görevinin verildiği öğrenildi.