Sarıkamış’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın açıklamasına göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 14:20’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi de aynı bilgiyi paylaşırken, depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi.
Yaramazlara biraz batar!
Bu, öncelikle doğaya karşı sorumluluk, insana/topluma karşı sorumluluk, bilime karşı sorumluluk, denizatına karşı bir sorumluluk. Kaçamayız.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye yedi kişilik bir grup saldırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek verdiklerini ve olumlu oy kullanacaklarını açıkladı.
Otomobilden önce huzur istiyoruz. Kanaldan önce ağız tadı istiyoruz. Uçaktan önce adalet, eşitlik, özgürlük, saygı, nezaket, barış ve toplumsal bütünlük istiyoruz.