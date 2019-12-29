Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sarıkamış’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın açıklamasına göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 14:20’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de aynı bilgiyi paylaşırken, depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi.

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