Sarıkamış’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.