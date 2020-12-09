Sarıgül: 20 Aralık’ta partimizi kuruyoruz

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Aralık’ta partilerini kuracaklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sarıgül, lideri olduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin (TDH) Tekirdağ’da bir otelde düzenlenen Marmara ve Trakya Genişletilmiş Bölge Toplantısı’nda, düne kadar hareket olduklarını, 20 Aralık’ta ise ‘bereket’ olacaklarını belirtti.

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Ülkeyi kucaklayan, “Bayrak, toprak ve hudut birliği” diyen hareketin yola çıktığını aktaran Sarıgül, başarı şansı yüksek projeler geliştireceklerini ifade etti.

“Dostların ve dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı, ülkemizin en huzurlu ve demokratik partisi biz olacağız” diyen Sarıgül, demokrasi, özgürlük ve adalet için çok çalışacaklarını söyledi.

‘Sağın ya da solun bekçisi değiliz’

Sarıgül şunları söyledi: “Dünya insanlığa saygı ve yoksullukla mücadele günü olan 20 Aralık’ta partimizi kuruyoruz. TDH, Atatürk ilkelerini koruyan, cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk değerlerine saygı gösteren, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle partisidir. Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar Amerika ve Rusya 45 yıl boyunca Soğuk Savaş döneminde dünyayı sağ mı sol mu diye ikiye böldü. TDH değerlendirmesini yaptı ve sol ya da sağ bir parti değildir. Evrensel hukuk değerlerine uyan ve insanım diyen, herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir.”



