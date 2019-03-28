‘Sarı Yelekliler’e Paris’te eylem yasağı getirildi

‘Sarı Yelekliler”in 30 Mart’ta Paris’te yapmayı planladığı eylem yasaklandı.

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Akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını protesto etmek için geçen yıl kasım ayında başlattığı eylemi ekonomi politikalarını karşısına alarak genişleten ‘Sarı Yelekliler’in geçen hafta da başkentin ünlü caddesi Champs Elysees’ye girmesi yasaklanmıştı.

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Hükümet kararın önceki hafta düzenlen eylemde ‘şiddet olayları’ çıkması üzerine alındığı açıklamış, ayrıca Paris ve Nice kentlerindeki eylemlerde ilk kez terörle mücadele timlerinden askerlerin de güvenliği sağlamak için görev yapacağını duyurmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, göstericilerin yeni şiddet olayları çıkarmayı hedeflediğini savunarak, Paris emniyet müdürüne 30 Mart’taki eylemi yasaklama talimatı verdiğini açıkladı.

Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybederken 2 bini aşkın eylemci yaralandı, 6 binden fazla kişi de gözaltına alındı.