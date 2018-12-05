‘Sarı Yelekliler’e katılmayacaklar: Fransa’da çiftçiler de eylem hazırlığında

Akaryakıt zammı nedeniyle eylem yapan ‘Sarı Yelekliler’in ardından Fransa’da bu kez çiftçiler sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Hükümet politikalarına tepkili olan çiftçilerin ‘Sarı Yelekliler‘e katılmayacakları belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Fransa’daki en büyük çiftçi sendikası FNSEAN, üretim maliyetlerini protesto için çifçilerin bir hafta boyunca eylem yapacağını duyurdu.

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Eylemlerinbir hafta süreceğini açıklayanSendika Başkanı Christiane Lambert apolitik bir eylem yapmak istediklerini vurgulayarak, çiftçilerin hükümetin yeni uygulamalarına tepkili olduğunu da söyledi.

Bu uygulamalara örnek olarak kansere yol açtığı öne sürülen tarım ilacı glifosfat kullananlara yetkilileri bilgilendirme zorunluluğu getirilmesini gösteren Lambert, çiftçilerin kendilerini ‘aşağılanmış’ hissettiğini dile getirdi.

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Fransa’da hükümet, tarım ürünlerine yönelik en düşük eşik fiyatını yüzde 10 düşürmek istiyor ve indirim oranını yüzde 34’le sınırlandırmayı amaçlıyor. Analistler, bu planın Fransız perakendeciler arasındaki fiyat rekabetini azaltacağı ve yiyecek enflasyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. Fransız hükümeti gösteriler henüz başlamadan bu planı yeni yıla kadar rafa kaldırdığını duyurdu.