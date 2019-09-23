‘Sarı Yelekliler’e iklim protestocuları da katıldı, polis iki gruba da saldırdı

Fransa’da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerinin 45’inci haftasında iklim değişikliği protestoları da yapıldı. Polis eylemlere biber gazıyla saldırdı.

DHA (Arşiv)

17 Kasım’da akaryakıt zamları sonrası başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri kısa sürede kitleselleşmişti. Fransız hükümeti zamları askıya almış, ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış, eylemlerin süreceğini bildirmişti. Hükümet de son olarak zamların iptal edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği protestolar hız kesmişti.

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Paris’te eylemler nedeniyle 30’a yakın metro durağı kapatıldı. Polis, Champs-Elysees Caddesi’nde, Trocadero Meydanı’nın yanı sıra Ulusal Meclis, Başbakanlık, Eyfel Kulesi, Notre-Dame Katedrali çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Bercy Parkı’nda bulunan bir grup ‘Sarı Yelekli’ de, polis araçlarına çeşitli maddeler attı. Polis, burada da göstericilere karşı biber gazı kullandı ve 150’nin üzerinde göstericiyi gözaltına alındı.

Saint-Michel Bulvarı’nda iklim protestolarına katılan siyah maskeli bir grup ile polis arasında da gerginlik yaşanırken polis, eylemcilere biber gazıyla saldırdı.

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Olaylarda birçok mağazanın camının kırıldığı görüldü.





