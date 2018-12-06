Sarı Yelekliler kazandı ama eylem sürebilir: Fransız hükümeti zammı iptal etti

Fransa’da hükümet, ‘Sarı Yelekliler’ hareketini yatıştırmak amacıyla altı ay askıya aldığı akaryakıt zammını dün gece iptal etti.

Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’ gösterileri, 17 Kasım’da akaryakıt zamları sonrası başlamış, sonrasında bir dizi ekonomik konuda tepkilerin dile getirildiği kitlesel eylemlere dönüşmüştü. Fransız hükümeti akaryakıt ve elektrik zamlarını altı aylığına askıya almış ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamıştı.

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Fransız basını dün geceyarısından sonra zamların 2019 için tamamen iptal edildiğini yazdı.

Eylemcilerin sözcülerinden Jacline Mouraud ise hükümetin hamlesinin geç kalınmış bir adım olarak nitelendirdi.

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Mouraud, birbirine benzemez kesimlerden oluşan Sarı Yelekliler’in konuyu değerlendireceklerini ancak birçoğunun eyleme devam edeceğini savundu.

Eylemlerde bugüne kadar dört kişi öldü, 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alındı.