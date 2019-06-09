Sarı Yelekliler eyleminde kadın göstericilere copla müdahale

Ordu Valisi Seddar Yavuz, önceki gün Ordu Havaalanı’nda yaşanan İstanbul CHP büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonuna alınmaması hakkında, olay sırasında ‘kendisine hakaret edildiğini’ ve bunun ‘hukuki sonuçları olacağını’ ileri sürdü. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada da, ‘hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemlerin valilikçe başlatılacağı’ belirtildi.