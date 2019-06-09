Sarı Yelekliler eyleminde kadın göstericilere copla müdahale

Fransa’da geçen kasım ayında akaryakıt fiyatlarına zam yapılması nedeniyle başlayan ‘Sarı Yelekliler’ protesto gösterilerinin 30’uncu haftasında polis, kadın eylemcilere şiddet uyguladı.
Montpellier kentinde düzenlenen eylemde polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralara yansıdı.
Birbirine sıkı sıkı tutunarak kendilerine direnmeye çalışan iki kadını gözaltına alırken copla vuran polislerin uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kadınların direnmeleri üzerine sert müdahaleye devam eden polislerden biri yere düştü; bir kadın eylemci kaçtı; diğeri ise yere düşerek gözaltına alındı.