‘Sarı Yelekliler’ eyleminde ‘Eskişehir-Gezi’ fotoğrafı: 108 bin paylaşım, 5 bin beğeni

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ hareketi toplumsal ve siyasal yaşamda etkisini iyice hissettirirken, devrim özlemiyle sosyal medyada birçok ‘nostaljik‘ fotoğraf da dolaşıma sokuldu. Ancak 100 binden fazla paylaşılan ve ’68 Hareketi’ne göndermede bulunan fotoğraflardan biri ‘Gezi Eylemleri’ sırasında Eskişehir’de çekildiği ortaya çıktı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto etmek amacıyla geçen ay halk arasında ‘Sarı Yelekliler’ adlı bir hareket ortaya çıkmıştı. Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar geçen cumartesi başlamıştı.

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Dün de başkent Paris’te güvenlik güçleriyle sert çatışmalar yaşanırken, 101 kişi gözaltına alındı. Ülke çapında devam eden eylemlerde şimdiye kadar iki kişi yaşamını yitirirken, 136’sı polis olmak üzere 750’den fazla kişi yaralandı.

Öte yandan eylemlerin toplumda ses getirmesiyle ‘Sarı Yelekliler’, Paris’te başlayan ve dünyaya damgasını vuran ‘1968 Öğrenci Hareketi’ne benzetiliyor. Özellikle sosyal medyada söz konusu iki toplumsal hareket mukayese edilirken, ‘Sarı Yelekliler’in estirdiği rüzgarla 68′ Hareketi’ne ait bolca görsel paylaşılmaya başladı.

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Ancak öğrenci ve işçi eylemlerinin zirveye ulaştığı ‘68 Hareketi‘ne dair fotoğraflardan birinin Eskişehir’de ‘Gezi Eylemleri’ sırasında çekildiği ortaya çıktı. Fotoğrafın altında Eskişehir’den söz edilmiyordu. ‘Onlar cesurdular’ anlamında argo bir deyim ve siyah beyaz haliyle Fransızların sosyal medyasında yer eden fotoğraf ın ‘fake‘ (sahte) kategoride olduğu, 108 bin defa paylaşılıp yaklaşık 5 bin beğeni almasından sonra anlaşıldı.

Söz konusu fotoğraf 1 Haziran 2013’te çekilmişti.