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Yaramazlara biraz batar!

‘Sarı Yelekliler’ eyleminde 13. haftaya polis saldırısıyla girildi

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler‘ başta başkent olmak üzere, çeşitli kentlerde Macron hükümetine karşı eylemlerinde 13. haftaya girdi. 12 bin kişinin katıldığı eylemlerde biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

‘Sarı Yelekliler’ eylemleri 17 Kasım 2018’de akaryakıt zamları sonrası başlamış, kısa sürede kitleselleşmişti. Fransız hükümeti zamları askıya almış, ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış ve eylemlerin süreceğini bildirmişti. Hükümet son olarak zamların iptal edildiğini duyurmuştu.

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Ancak hala devam eden eylemlerde resmi olmayan rakamlara göre 11 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, 17 eylemci tek gözünü kaybetti ve binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Paris’te Champs-Elysees Caddesi’nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüş Ulusal Meclise vardığında polis kitleye biber gazıyla müdahale etti.

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Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dijon, Rennes ve Lyon’da da binlerce kişi sokağa çıktı. Lyon’daki eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

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