‘Sarı Yelekliler’ bilançosu: Bir ölü, 630 gözaltı, 10 bin bomba, 136 bin litre su

Başta başkent Paris olmak üzere Fransa’nın başlıca büyük kentlerinde geçen cumartesi düzenlenen ‘Sarı Yelekliler’ protestosuna 136 bin eylemcinin katıldığı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı geçen hafta sonu akaryakıta gelen zamaları protesto etmek amacıyla üçüncü kez meydanlara çıkan ‘Sarı Yelekliler’ eyleminin bilançosunu açıkladı.

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Fransız Le Figaro gazetesinin aktardığına göre hafta sonunda tüm Fransa’da yapılan eylemlerde 136 bin kişi sokaklara çıkarken, bir eylemci de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazanın Arles kentinde eylemcilerin barikat kurması sonucu yaşanan trafik sıkışıklığını nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

630 gözaltı, 263 yaralı

Bakanlık verilerine göre Fransa’daki eylemlerde 81’i güvenlik güçleri olmak üzere 263 kişi yaralandı. Tüm Fransa’da yakalanan 682 kişiden 630’u gözaltına alındı. Paris’te gözaltı sayısı 378 .

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Başkentte yüzlerce arabanın ateşe verildiği ve bunlardan çoğu lüks 27 aracın hurdaya çıkarıldığı belirtildi. Yine 190 yangın ve kundaklama teşebbüsü itfaiye tarafından söndürüldü.

Verilere göre Paris’te 40 civarında da mağaza yağmalandı. Paris savcısı soruşturmalar için yaklaşık 15 savıcının daha görevlendirildiğini duyurdu.

10,00 ila 13,500 arasında ‘bomba’

Öte yandan L’Express gazetesiyse Paris’teki eylemlerde polisin sayısı 10 bin ile 13 bin 500 arasında değişen her türden ‘bomba’ kullandığını aktardı.

Le Parisien gazetesiyse 7 bin 940 göz yaşartıcı bomba, 800 ses bombası, 776 plastik mermi ve 339 adet GLI-F4 adlı bombanın kullanıldığını paylaştı.

La Liberation gazetesine göre GLI-F4 adlı bomba 25 gram TNT ve göz yaşardıcı gaz içirdiği için daha öncel el ya da kol kopması gibi ağır yaralanmalara sebep olmuştu.

136 bin litre su sıkıldı

Europe1 haber kanalına göre göstericileri uzaklaştırmak amacıyla 136 bin litre de su sıkıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 1968 işçi ve öğrenci protestolarından bu yana, “Bu kadar şiddet görmedim” derken, içişleri bakanının eylemcilerle diyalog kurmada yetersiz kaldığını söyledi.

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpech ise “Cumartesi günü eşi görülmemiş bir şiddet olayı yaşandı” dedi.