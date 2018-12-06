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Yaramazlara biraz batar!

‘Sarı Yelekli’ protestoları büyüyor: Polis sendikası da greve çıkacak

Fransa’daki polis sendikalarından Vigi, ‘Sarı Yelekliler’ eylemine destek vermek için süresiz grev başlatacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Eylemler, 17 Kasım’da akaryakıt zamları sonrası başlamış, kısa sürede kitleseleşmişti. Fransız hükümeti zamları askıya almış, ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış, eylemlerin süreceğini bildimişti. Hükümet son olarak zamların iptal edildiğini duyurmuştu.

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BFM TV’nin haberine göre süresiz grev çağrısı yapan sendika, eylemin zamanlaması için, bu cumartesi dördüncüsü yapılacak ‘Sarı Yelekliler’ protestolarını gösterdi. Sendikanın bildirisinde, “Herkesin yararı için, yasal olarak örgütlenme ve onlarla dayanışma zamanıdır” dendi.

Fransız haber sitesi 20 Minutes’ün aktardığına göre sendikanın grev ihtarnamesinde, katılacakların içişleri bakanlığında çalışan ‘idari, teknik ve  adli tıp departmanlarında çalışan memur ve işçiler‘ olacağı belirtilirken, sahada görevli polislerin greve katılmayacağı açıklandı.

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Ancak bildiride bakanlıktaki mutfak çalışanlarının greve katılmasıyla, Fransız çevik kuvvet polisine yemek verilemeyeceğ, bu yüzden sahadaki faaliyetlerinin aksatılabileceğine işaret edildi. Aynı şekilde, işçilerin emniyet araçlarını onarmamasının eylemlere müdahaleyi zorlaştıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca idari personelin yokluğu nedeniyle büro hizmetlerinin verilemeyeceği de dile getirildi.

Sendikadan çalışan polislere bağış çağrısı

Öte yandan sendika, sahada görev yapan polislere de grevcilere bağışta bulunma çağrısı yaptı. Polislerin grevdeki çalışanlara 5 avro (30 lira ) vermesi isteniyor. Vigi, sahada görev alacak polislere protestoculara müdahale etmeme çağrısında bulunurken sağlık raporu almaları tavsiyesinde bulundu.

Sendika 13 saate varan fazla mesailer, zorlu çalışma koşulları ve alım gücünün düşmesi nedeniyle polislerin yıprandığını da vurguladı.

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