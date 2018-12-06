‘Sarı Yelekli’ eylemleri: Fransa’da liseliler de sokakta

Fransa’da lise öğrencileri hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için eylem yapıyor.

17 Kasım’dan bu yana ‘Sarı Yelekliler’in eylemine sahne olan Fransa’da çiftçiler de gelecek hafta eylem yapacaklarını, polis sendikası da greve çıkacaklarını açıklamıştı. Eylemler nedeniyle Fransız hükümeti geri adım atmak zorunda kalmış ve akaryakıt zamlarının askıya alındığını duyurmuştu. Ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış, eylemlerin süreceğini bildimişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, lise öğrencileri, eğitim sistemindeki değişikliklere son verilmesini ve üniversiteye giriş koşullarının esnetilmesini istiyor.

Dört gündür süren öğrenci eylemlerinden yaklaşık 200 okulun etkilendiği belirtildi. Paris’in batısındaki Mantes-la-Jolie’deki bir okulun önünde iki aracın ateşe verildiği bildirildi.

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Orleans kentinde çıkan olaylarda ise bir öğrencinin plastik mermi sonucu yaralandığı açıklandı. Göstericiler molotof kokteyl fırlattı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve bazı kentlerde polisle çatıştı.

Gösterilerle ilgili açıklama yapan Fransız Eğitim Bakanı Jean-Michel Balnquer, “Sarı Yeleklileri bahane ederek, gösterilere her türlü insanın katıldığını görüyoruz ve bu durum ciddi şiddet vakalarına neden oluyor” dedi.

17 Kasım’da başlayan eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca euroluk maddi hasara neden olmuştu.

Anketlere göre Sarı Yeleklikler adlı gruba olan halk desteği ise yüzde 72 seviyesinde.

Buna göre, kariyerinin en ciddi sınavı ile karşı karşıya olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a olan destek ise yüzde 23 seviyesine geriledi.